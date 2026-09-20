بدء محاكمة 32 متهمًا بخلية اللجان المالية بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل، محاكمة 32 متهما في القضية رقم 22697 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بخلية اللجان المالية.

قيادة جماعة إرهابية

وكشف أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2008 وحتي 30 مايو 2023، المتهمون من الأول للرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا …