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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تقدم منحة تصل إلى 430 مليون ين لدعم إجراء انتخابات في جزر سليمان

اليابان تقدم منحة تصل إلى 430 مليون ين لدعم إجراء انتخابات في جزر سليمان
اليابان تقدم منحة تصل إلى 430 مليون ين لدعم إجراء انتخابات في جزر سليمان
أ ش أ

أعلنت اليابان اليوم /الأحد/ تقديم منحة تصل قيمتها إلى 430 مليون ين، بما يعادل نحو 2.8 مليون دولار، لمساعدة جزر سليمان على إجراء انتخابات نزيهة، في إطار مساعي طوكيو لتعزيز علاقاتها مع دول جزر المحيط الهادئ التي تشهد تناميًا في نفوذ الصين.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان - أن طوكيو ستتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم المشورة الفنية ومساعدة الهيئة المحلية المشرفة على الانتخابات في تنظيم انتخابات موحدة من المقرر إجراؤها عام 2028.

وأضافت الوزارة أن "الموقع الاستراتيجي لجزر سليمان في المحيط الهادئ يجعل تعزيز العلاقات معها إسهامًا في تحقيق منطقة محيط هندي ومحيط هادئ حرة ومفتوحة، تقوم على سيادة القانون".

وفي أعقاب تولي وايل السلطة، سعت اليابان ودول أخرى تتبنى توجهات مماثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى استغلال الفرصة للحد من نفوذ بكين في جزر سليمان، التي تتمتع بأهمية استراتيجية في المنطقة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن هذه المساهمة "تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي، وتؤكد مجددًا التزام اليابان بدعم الحكم الديمقراطي والتنمية الشاملة في جزر سليمان".

دول جزر المحيط الهادئ نفوذ الصين وزارة الخارجية اليابانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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