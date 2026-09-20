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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استخبارات غربية: بوتين يستعد لتصعيد الحرب في أوكرانيا بعد الانتخابات.. وشن هجمات ضد الناتو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

أفادت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتصعيد الحرب مع أوكرانيا بعد انتخابات مجلس الدوما التي ستجرى في نهاية هذا الأسبوع.


تكثيف الضربات ضد أوكرانيا


وقالت المصادر إن التصعيد المتوقع من المرجح أن يأتي في شكل زيادة في التجنيد الإجباري، وتسريع التعبئة، وتكثيف الضربات ضد أوكرانيا وحلفائها في أوروبا.

وذكرت مصادر استخباراتية لصحيفة التليجراف أن بوتين يختار تصعيد الأمور بدلاً من السعي إلى محادثات سلام بوساطة الولايات المتحدة، وذلك في ظل تكبد روسيا خسائر فادحة في حربها ضد أوكرانيا ، بما في ذلك ما يقدر بنحو 500 ألف قتيل، ومواجهة حقيقة ما يبدو أنه مأزق .

يخشى مسؤولو الدفاع الأوروبيون من توغل روسي مكثف في أراضي الناتو، حيث زار مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف الكرملين الشهر الماضي لغرض صريح هو تحذير روسيا من مهاجمة أي من أعضاء الناتو، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

الهجمات الروسية والتجسس ضد دول الناتو


كما حذر القادة الأوروبيون من تزايد "العمليات الهجينة" التي تقوم بها روسيا داخل الحدود الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، والتي تشمل الهجمات الإلكترونية والتخريب والحرب المعلوماتية والإكراه الاقتصادي، فضلاً عن أعمال حرب أكثر وضوحاً.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بعد هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج الشهر الماضي، إن الهجوم يندرج ضمن نمط أوسع من العمليات الهجينة الروسية في أوروبا"، .

وأصبحت عمليات التسلل ومحاولات التفجير وغيرها من أشكال الهجمات شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء أوروبا، وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الشهر الماضي: "لسنا في حالة حرب، لكننا هدف يومي للحرب الهجينة " .

في يوم الخميس الماضي، مثل رجل بريطاني أمام محكمة في لندن بتهمة تقديم معلومات عن مصانع تصنيع الطائرات بدون طيار وعرض تخريبها نيابة عن المخابرات الروسية.

يوم الجمعة، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسؤولين بوضع خطط لحماية البنية التحتية الحيوية والصناعات الدفاعية من أعمال التخريب، كما حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن روسيا تخطط لضرب الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا في اختبار لحلف الناتو.

روسيا تعزز التعبئة من خلال الحملات القسرية


بحسب الاستخبارات الأوكرانية، فإن موسكو كانت مستعدة منذ فترة طويلة لاستدعاء عشرات الآلاف من الجنود للخدمة، لكنها لجأت إلى التعبئة القسرية التي لا تحظى بشعبية واسعة بدلاً من زيادة التجنيد من خلال وسائل أخرى.

في عام 2022، أطلقت روسيا موجة من "التعبئة الجزئية"، حيث جندت ما لا يقل عن 300 ألف جندي، وقد تم إغراء بعضهم بوعود بمكافآت توقيع كبيرة ومواقع بعيدة عن خطوط المواجهة، كما أطلقت مبادرة تجنيد جماعي في السجون، فأرسلت المدانين إلى الجبهات مقابل العفو، وفرّ مئات الآلاف من الرجال الروس في سن التجنيد من البلاد، وفقا للتقرير.

وقال ماكس بيرجمان، المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لصحيفة كييف إندبندنت، إنه إذا قامت روسيا بتفعيل التعبئة العسكرية، فهذا دليل على أن النظام يتعرض لضغوط هائلة وأنه محاصر سياسياً، مضيفا أن ذلك سيكون "مقامرة كبيرة بالنسبة لبوتين، ورهان قد يعرضه ونظامه للخطر".

وصرح مصدر استخباراتي لصحيفة التليجراف : "ما نشهده هو استعدادات إدارية لجعل القيام بذلك ممكناً، إذا كان هذا هو القرار".


وذكر مصدر استخباراتي لصحيفة التليجراف قائلاً: "نرى الكثير مما نسميه التعبئة "الخفية" وجهودًا إضافية لزيادة التوظيف التعاقدي"، والذي يشمل "إجبار الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة على التسجيل، بجانب المتأخرين عن سداد ديونهم أو المتخلفين عن الدراسة الجامعية".

بوتين روسيا الناتو التجنيد الإجباري الانتخابات الروسية

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