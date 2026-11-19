أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل اعترافًا دوليًا متأخرًا برؤية استراتيجية استباقية سبقت زمنها، وتأكيدًا على أن السلام الذي صنعه الرجل كان قرار دولة لا مجرد اجتهاد شخصي.

وأوضح ضيف أن السادات هو أول رئيس مصري يحصل على هذه الميدالية، في سابقة تاريخية وصفتها وزارة الخارجية المصرية بهذا التوصيف، وذلك خلال احتفالية أُقيمت في واشنطن، شارك فيها وزير الخارجية المصري.

استباقية جعلت من السلام نهجًا ثابتًا للدولة المصرية

وأشار إلى أن التكريم يستند إلى تشريع أمريكي، فـقانون «الاحتفال بمئوية أنور السادات» أقره الكونجرس بغرفتيه ووقعه الرئيس الأمريكي في ديسمبر 2018.

وقال نائب رئيس الحزب إن السادات «كان رجل حرب حين فرضت اللحظة ذلك، ورجل سلام حين صار السلام ممكنًا»، مضيفًا أن عبور أكتوبر 1973 لم يكن هدفه الحرب في ذاتها، وإنما انتزاع شروط تفاوض عادلة، ثم جاءت مبادرة السلام، من زيارة القدس إلى كامب ديفيد فمعاهدة 1979، لتستعيد مصر أرضها كاملة وتؤكد أن القوة والتفاوض وجهان لاستراتيجية واحدة.

وأضاف أن الرئيس الراحل «دفع حياته ثمنًا لقراره، فقد استُشهد في أكتوبر 1981، لكن الأرض عادت وانتصر خيار السلام، وهو ما يعترف به العالم اليوم بعد خمسة وأربعين عامًا».

مصر تنحاز بثبات إلى التهدئة

وشدد ضيف على أن هذا النهج أصبح عقيدة راسخة في السياسة الخارجية المصرية، قائلًا: «مصر تنحاز بثبات إلى التهدئة وخفض التصعيد، وتتحرك في الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها غزة، بوصفها وسيطًا يملك الثقل والمصداقية، لأنها دولة خبرت الحروب فعرفت ثمنها، وصنعت السلام فعرفت قيمته».

واختتم تصريحه بأن تكريم السادات «رسالة للأجيال بأن من يسبق عصره قد يدفع الثمن في حياته، لكنه ينتصر في ذاكرة التاريخ، وبأن قوة الدولة الحقيقية تكمن في أن تعرف متى تحارب ومتى تصنع السلام».