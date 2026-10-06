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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات في نهائي خليجي 27

نهائي كأس الخليج العربي
نهائي كأس الخليج العربي
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي السعودية والإمارات في نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية والإمارات في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المنتخب المتوج بلقب النسخة الحالية من البطولة.

السعودية تتطلع لحسم اللقب على أرضها

يدخل المنتخب السعودي المباراة النهائية بطموحات كبيرة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعدما نجح في حجز مقعده في النهائي عقب تخطي المنتخب القطري في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

ويأمل «الأخضر» في استكمال مشواره الناجح في البطولة والتتويج باللقب، مستفيدًا من الدعم الجماهيري المنتظر خلال المباراة النهائية.

الإمارات تبحث عن التتويج

على الجانب الآخر، يخوض المنتخب الإماراتي النهائي بهدف العودة إلى منصات التتويج، بعدما نجح في تجاوز المنتخب العماني بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

ويطمح المنتخب الإماراتي إلى تقديم أداء قوي أمام صاحب الأرض والجمهور، وحسم اللقب لصالحه في المباراة الختامية للبطولة.

وشهدت منافسات «خليجي 27» مشاركة 8 منتخبات، هي السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت والعراق واليمن، قبل أن ينجح المنتخبان السعودي والإماراتي في الوصول إلى المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات

ومن المقرر أن تُنقل مباراة السعودية والإمارات في نهائي كأس الخليج «خليجي 27» عبر عدد من القنوات والمنصات الرياضية، وهي:

قنوات الكأس.

أبو ظبي الرياضية.

منصة شاشا.

عمان الرياضية.

الشارقة الرياضية.

الكويت الرياضية.

MBC Action.

MBC.

وتترقب الجماهير العربية صافرة البداية لمعرفة بطل «خليجي 27»، في مواجهة تجمع بين المنتخب السعودي صاحب الأرض والمنتخب الإماراتي الطامح إلى حصد اللقب.

خليجي 27 السعودية والإمارات نهائي بطولة كأس الخليج العربي كأس الخليج العربي

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