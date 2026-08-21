ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

الفلفل الألوان من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على كميات جيدة من فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعله إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي اليومي.

يقوي المناعة

يحتوي الفلفل الألوان، وخاصة الأحمر، على نسبة مرتفعة من فيتامين C، الذي يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي ويساعد الجسم على إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد من المصادر النباتية.

يدعم صحة العين

يحتوي الفلفل، خاصة الأصفر والبرتقالي، على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مضادات أكسدة مرتبطة بدعم صحة العين وحماية الشبكية من الإجهاد التأكسدي.

يساعد على تحسين الهضم

توفر ثمرة الفلفل كمية من الألياف الغذائية التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء، ويمكن أن تساهم في الشعور بالشبع ضمن نظام غذائي متوازن.

يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي

تحتوي ألوان الفلفل المختلفة على مجموعة متنوعة من الكاروتينات ومضادات الأكسدة، وتختلف تركيزاتها حسب اللون ودرجة النضج. ويعد الفلفل الأحمر من الأنواع الغنية بالكاروتينات.

مناسب لمن يرغبون في الحفاظ على الوزن

الفلفل الألوان منخفض السعرات، ويمكن إضافته إلى السلطات والوجبات ليمنحها حجمًا وألوانًا ونكهة دون إضافة كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

وينصح بالتنوع بين الفلفل الأحمر والأصفر والبرتقالي والأخضر، لأن لكل لون تركيبة مختلفة نسبيًا من المركبات النباتية المفيدة. ويمكن تناوله نيئًا أو مطهوًا، مع العلم أن الطهي لفترات طويلة قد يقلل بعض فيتامين C.