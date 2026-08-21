بأقل التكاليف.. طريقة عمل سلطة الذرة

سلطة الذرة من أحلى السلطات التي يمكن تقديمها علي سفرتك، كما أنها مفيدة لجسمك .
طريقة عمل سلطة الذرة
المكونات:
- كوب ذرة حلوة مصفاة
- حبة فلفل ألوان مقطعة مكعبات
- حبة خيار مقطعة مكعبات
- حبة طماطم مقطعة
- نصف كوب جبنة فيتا أو جبنة بيضاء مكعبات — اختياري
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
للتتبيلة:
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- رشة ملح
- رشة فلفل أسود
- نصف ملعقة صغيرة كمون
الطريقة:
- ضعي الذرة والفلفل والخيار والطماطم في وعاء.
- أضيفي الجبنة والبقدونس وقلّبي المكونات برفق.
- اخلطي الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل والكمون.
- أضيفي التتبيلة إلى السلطة وقلّبي جيدًا.
- ضعيها في الثلاجة 15–20 دقيقة قبل التقديم.
اذا كنتي تودين قوام كريمي مثل المطاعم، أضيفي ملعقتين زبادي + ملعقة مايونيز إلى التتبيلة.