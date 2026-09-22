البابا تواضروس ينعى شقيق حاكم دبي الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شقيق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي رحل عن عالمنا اليوم، الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة بالعطاء لبلاده الإمارات.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها: “نشاطر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والعائلة وشعب دبي وأبناء الإمارات الشقيقة الأحزان في وفاة هذا القائد، سائلين لهم من الله خالص العزاء والمواساة”.