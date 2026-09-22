وزيرة الإسكان تتفقد مشروع سكن العاملين بالعاصمة الجديدة بمدينة بدر «زهرة العاصمة – المرحلة الرابعة»

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولتها اليوم بمدينة بدر، مشروع وحدات سكن العاملين بالعاصمة الجديدة «زهرة العاصمة – المرحلة الرابعة» بمدينة بدر، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توفير السكن الملائم للموظفين والعاملين بالعاصمة الجديدة يمثل أحد المحاور المهمة في دعم خطط التنمية العمرانية، خاصةً في المدن الجديدة والمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من التنمية واستقطابًا متزايدًا للأنشطة والخدمات.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن توفير وحدات سكنية مناسبة بالقرب من أماكن العمل يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري للعاملين، مشيرةً إلى أن تخطيط المدن الجديدة يستهدف تحقيق التكامل بين مناطق السكن والعمل والخدمات، بما يوفر بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وخلال الجولة، استمعت وزيرة الإسكان إلى شرح تفصيلي عن المشروع، حيث أكد المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مواصلة الأعمال التنفيذية بالمرحلة الرابعة من مشروع سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة بمدينة بدر، والتي تضم 463 عمارة بإجمالي 11,112 وحدة سكنية.

وأشار المهندس السيد أمين إلى أن معدلات التنفيذ بالعمارات بلغت نسبة جيدة، مع استمرار دفع وتيرة الأعمال بالمواقع وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، ومتابعة معدلات التنفيذ وموقف الأعمال أولًا بأول، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الأعمال التنفيذية، وضرورة دفع معدلات الإنجاز والحفاظ على جودة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة وتهيئة بيئة سكنية حضارية للمواطنين.