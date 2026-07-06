لتلطيف الأجواء بعد تصريح "الزعيم".. نتنياهو: أنا وترامب متفقان

في محاولة منها لمدارة الخلافات التكتيكية التي نشأت بين وبين ترامب على الاتفاق الإيراني، لطف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأجواء بقوله، إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفقان على الرؤى.

أضاف أن أي اختلافات قد تنشأ بينهما يتم نقاشها بصراحة وشفافية للتوصل إلى حلول.

تابع نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "قد تظهر بيننا اختلافات، لكننا نناقشها بصراحة وشفافية، وعادة ما نتوصل إلى حلول".

ترامب قائد أمريكا

وتابع: "ترامب قائد أمريكا ويفعل ما يخدم مصالحها وأنا قائد إسرائيل وأفعل ما يخدم مصالها. لا أعتقد أن هناك صدعا في علاقتي بترامب".

ترامب :نتنياهو يعرف من هو الزعيم

وسبق وكشف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب عقد اجتماع معه في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أوضح ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس" عبر الهاتف: "علاقتنا جيدة جدا. (نتنياهو) يعرف من هو الزعيم".

في المقابل، استبعد مسؤول إسرائيلي عقد اللقاء الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الموعد قد يكون مبكرا جدا نظرا لزيارة ترامب المرتقبة إلى تركيا لحضور قمة الناتو المقررة يومي 7 و8 يوليو.

وأضاف المسؤول: "قد يعقد اللقاء في الأسبوع الذي يليه".

تأتي هذه التحركات وسط تقارير عن تزايد تشكك ومخاوف المقربين من ترامب تجاه أداء نتنياهو في الأشهر التي تلت اجتماعهما في فبراير الماضي.

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي قوله: "يعتقد العديد من أقرب مستشاري ترامب أن بيبي (نتنياهو) كان مخطئا في كل شيء".

وكان ترامب قد انتقد نتنياهو بشدة الشهر الماضي خلال مكالمة هاتفية على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"المجنون" واتهمه بـ"الجحود".