اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو 2026

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرًا حول أسعار الذهب في السوق المصري، حيث واصلت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التقلبات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي.

حالة سوق الذهب في مصر

شهد سوق الذهب حالة من الهدوء النسبي مقارنة بالفترة الماضية، مع استمرار ترقب المتعاملين لأي تغيرات في البورصات العالمية أو أسعار الدولار، والتي تعد العامل الأبرز في تحديد اتجاهات الأسعار داخل مصر.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجات من الصعود والهبوط خلال الأيام الماضية، ما جعل حركة البيع والشراء أكثر حذرًا لدى المواطنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار 24: 6982 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 6110 جنيهات للجرام

عيار 18: 5237 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 48880 جنيهًا

وتُعد هذه الأسعار مرآة مباشرة لحركة السوق العالمية وسعر صرف العملة المحلية.

عوامل تسعير الذهب في السوق المحلي

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية تتحكم في حركة الصعود والهبوط، أبرزها:

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الأوقية في البورصة العالمية

قرارات البنوك المركزية وأسعار الفائدة

حجم الطلب المحلي على شراء الذهب

توازن العرض والطلب داخل الأسواق المحلية

وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى حالة من التغير المستمر في الأسعار.

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية، ما يجعل الأسعار عرضة للتحرك صعودًا أو هبوطًا بشكل سريع.

كما يشير البعض إلى أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات الادخار الآمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تظل أسعار الذهب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعوامل العالمية والمحلية، ما يجعل متابعتها بشكل يومي أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمستهلكين.