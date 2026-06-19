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انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.. تراجع جماعي لعيارات 24 و21
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.. تراجع جماعي لعيارات 24 و21

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، وسط انخفاض واضح في سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المحلي، إضافة إلى هبوط سعر الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه خلال تعاملات اليوم.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات عالمية في أسعار المعدن النفيس، إلى جانب تغيرات في سعر صرف الدولار داخل السوق المحلية، ما انعكس مباشرة على تسعير الذهب في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث في سوق الصاغة المصرية على النحو التالي:

عيار 24

سعر البيع: 6,925 جنيه

سعر الشراء: 6,845 جنيه

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عيار 21

سعر البيع: 6,060 جنيه

سعر الشراء: 5,990 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 5,195 جنيه

سعر الشراء: 5,135 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 4,040 جنيه

سعر الشراء: 3,995 جنيه

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

سعر الجنيه الذهب:
48,480 جنيه للبيع – 47,920 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالجنيه:
215,415 جنيه للبيع – 212,925 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالدولار:
4,175.02 دولار

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب انخفاضًا بنحو 500 جنيه مقارنة بتعاملات الأمس، في حين تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب المحلي بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

بلغ سعر الدولار في سوق الصاغة نحو 51.60 جنيه مقابل 49.92 جنيه في البنوك، وهو ما يظل أحد أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، خاصة مع ارتباطه المباشر بتكلفة الاستيراد وتسعير الأونصة عالميًا.

لماذا يتراجع الذهب في مصر؟

يرتبط انخفاض أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تراجع الأسعار العالمية للأونصة

تحركات سعر الدولار محليًا

انخفاض الطلب في السوق المحلي

عمليات جني الأرباح من المستثمرين

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى محللون أن أسعار الذهب قد تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثرها بالتوترات الاقتصادية العالمية وحركة الفائدة الأمريكية، إلى جانب استقرار أو تغير سعر الدولار في السوق المصري.

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