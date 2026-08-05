قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال يهز شمال كاليفورنيا.. هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تثير القلق في الولاية
محمد شيحة: الأمور تزداد تعقيدًا في الإسماعيلي.. والنادي ضحية مجلس الإدارة السابق
بحوزته سلاح و16طلقة.. اعتقال شخص كان يتجوّل في ملعب ترامب للجولف في كاليفورنيا
قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا
شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات .. طريقة التقديم في أكاديمية الشرطة
تحذير طبي من ارتداء «الكوروكس» .. أضرار خفية تهدّد القدمين لدى الأطفال والبالغين
إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو
لو بتقدّم في وظيفة .. طريقة استخراج فيش وتشبيه
محمد شيحة: بعض الأندية تتلاعب بالفعل في عقود اللاعبين .. والزمالك ليس من بينهم
الجيش الأمريكي يستخدم 80% من صواريخ ثاد ونصف الـ«باتريوت» خلال الحرب ضد إيران |تفاصيل
رغم قوة المنافس.. عمرو فتحي: واثق من قدرة منتخب ناشئات اليد على تخطي الصين بربع نهائي المونديال|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: تأمين احتياجات مصر من الطاقة يحمي الاقتصاد ويعزّز الأمن القومي.. ويؤكد جاهزية الدولة لمواجهة التحديات العالمية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

حظيت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعطاء ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، بإشادة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدين أن استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

استدامة الطاقة ضمان لاستمرار التنمية وتحقيق الأمن الاقتصادي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات رئيس الوزراء تعكس رؤية الدولة في التعامل مع أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.

وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يدعم استمرار عجلة الإنتاج، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على العمل بكفاءة، كما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وأضافت أن زيادة الإنتاج المحلي وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة تمثلان خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.

 أمن الطاقة أصبح ضرورة لحماية الاقتصاد ودعم الاستثمار

من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن ملف الطاقة أصبح من أهم الملفات المرتبطة باستقرار الاقتصاد، موضحًا أن استمرار توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يضمن استقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة للإنتاج.

وأشار  في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية استباقية من خلال زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وهو ما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاحتياطي النقدي، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

 استقرار الطاقة رسالة طمأنة للمستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد

وأكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، ويبعث برسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تمتلك بنية قوية قادرة على دعم المشروعات الإنتاجية.

وأوضح  في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن استدامة إمدادات الطاقة تسهم في الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات، وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مختلف القطاعات.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز عزز من قدرة مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

الدولة تمتلك رؤية متكاملة لتحصين الاقتصاد من تقلبات أسواق الطاقة

وفي السياق ذاته، أشاد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، بمتابعة الحكومة المستمرة لملف الطاقة، مؤكدًا أن تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وقال  في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن ما تنفذه الدولة من توسعات في مشروعات الإنتاج والنقل والتخزين، إلى جانب الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة، يعزز من قدرة مصر على مواجهة المتغيرات العالمية، ويحد من تأثير الأزمات الخارجية على السوق المحلية.

وأضاف أن استمرار هذه الجهود يدعم خطط التنمية، ويوفر بيئة مستقرة للمشروعات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في آن واحد.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الطاقة مجلسي النواب والشيوخ البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

إمام عاشور

عايز حقي ناشف.. إمام عاشور يرحب بـ الكاش ويرفض فيلا الساحل لـ تجديد عقده| خاص

إبراهيم سعيد

رافعين عليا 45 قضية.. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته مع بناته: حرام اللي بيحصل للآباء

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

الغندور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتغنّى بأجواء الصيف في الساحل الشمالي | صور

إسعاد يونس

أخي وحبيبي .. إسعاد يونس تُعزّي الفنان محمد هنيدي في وفاة شقيقه

شهيرة

شهيرة: الأداء العلني حق للفنان.. والملايين لا يحصل عليها سوى عدد محدود

بالصور

تحذير طبي من ارتداء «الكوروكس» .. أضرار خفية تهدّد القدمين لدى الأطفال والبالغين

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي الأخضر؟.. فوائد غير متوقعة للكبد

فوائد شرب الشاي الاخضر للكبد
فوائد شرب الشاي الاخضر للكبد
فوائد شرب الشاي الاخضر للكبد

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم 8 ساعات؟.. السبب الحقيقي لمن تجاوزوا سن الخمسين

اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين
اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين
اضطرابات النوم أكثر انتشارًا بين الأشخاص في سن الخمسين

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف حقيقة استخدامه الذكاء الاصطناعي في حفله بالساحل الشمالي

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد