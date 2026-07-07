تعيين عباس نور الدين رئيسا للجنة التخطيط بالنادي المصري

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين عباس نور الدين رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه عماد العمدة نجم النادي المصري السابق خلال فترة التسعينيات.

أعلن النادي المصري البورسعيدي تشكيل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس للموسم الرياضي 2026-27.

وجاء تشكيل الجهاز كالآتي: عماد النحاس مديرًا فنيًا وسيف داوود مديرًا للكرة، محمد محسن أبو جريشة مدربًا عامًا، عبد الرحمن فاروق مدرب، السعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا، أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى ،عبد الرحمن عيسى ومحمد عز مخطط أحمال ، أيمن محمد محلل أداء، أحمد حسن وسامي أحمد علاج طبيعي، عبد الرحمن محمد تأهيل