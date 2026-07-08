أمين عام الناتو: نريد القضاء على سلاح إيران النووي

قال مارك روته، ‌الأمين العام لحلف ​شمال الأطلسي (ناتو)، أننا نريد القضاء على سلاح إيران النووي.

وأضاف الأمين العام لـ الناتو، أن رد الولايات المتحدة على إيران كان قويا للغاية، وأن 5 آلاف طائرة أقلعت من أوروبا لدعم العملية.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الناتو كان يحصل على خدماتنا مجانا لسنوات طويلة.

وأضاف الرئيس الأمريكي ‏ترامب، خلال لقاء أمين عام الناتو في أنقرة، أن الأمر انتهى بالنسبة لي بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، ولا أريد التعامل مجددا مع إيران.

وأوضح أننا قضينا على الصفين الأول والثاني من القادة الإيرانيين، ولسنا في حاجة للناتو لكن كنت أختبرهم بشأن إيران.

وأشار ترامب، إلى أن ليس راضيا عن موقف الناتو بشأن جرينلاند وإيران، وأن دول في الناتو لا تؤدي التزاماتها من الإنفاق الدفاعي.