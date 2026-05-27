الحجاج يتوافدون على منى لاستكمال مناسك الحج.. رئيس البعثة: عملية التفويج تمت بيسر

في مشهد إيماني مهيب تتجلى فيه معاني الطاعة والخشوع، يواصل أكثر من مليوني حاج أداء مناسك الحج بالمشاعر المقدسة، بعد أن شهدوا الركن الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، حيث علت أصوات الدعاء وابتهلت القلوب إلى الله طلبًا للرحمة والمغفرة، في أجواء غمرتها السكينة والروحانية.

ومع غروب شمس يوم عرفة، بدأت جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة، حيث أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، قبل أن يجمعوا حصى الجمرات استعدادًا لاستكمال المناسك.

ومع إشراقة صباح يوم النحر، توافدت أفواج الحجاج إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط ترديد التكبيرات والتلبية التي ملأت أرجاء المشاعر المقدسة.

وشهدت حركة الحجيج داخل مشعر منى انسيابية كبيرة وتنظيمًا دقيقًا، في ظل حالة التأهب القصوى التي أعلنتها السلطات السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث انتشرت قوات الأمن على مختلف الطرق والممرات المؤدية إلى جسر الجمرات، لمنع التكدسات وضمان سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك، بما يعكس الجهود الضخمة المبذولة لإدارة الحشود المليونية بسلاسة وأمان.

كما كثفت الجهات السعودية المختصة جهودها عبر نشر الوحدات المرورية في محيط المشاعر المقدسة، لتسهيل حركة قوافل الحجاج وتحقيق أعلى درجات الانسيابية، إلى جانب توفير خدمات طبية وإسعافية وتموينية متكاملة، فضلًا عن تطبيق منظومة دقيقة لإدارة الحشود تعتمد على أحدث التقنيات وكاميرات المراقبة لرصد الكثافات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع تخصيص مسارات منفصلة للذهاب والعودة خلال مراحل التنقل بين عرفات ومزدلفة ومنى وحتى أيام التشريق.

من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أن الحجاج المصريين أدوا الوقوف بعرفات في أجواء اتسمت بالسهولة والتنظيم، مشيرًا إلى أن عملية التصعيد إلى عرفات ثم النفرة إلى مزدلفة تمت وفق خطة دقيقة جرى متابعتها لحظة بلحظة عبر غرف عمليات تعمل على مدار الساعة.

وأوضح أن بعثة الحج المصرية اعتمدت على منظومة إلكترونية حديثة لمتابعة تحركات الحافلات باستخدام تقنية “GPS”، بما ساهم في توجيه السائقين للمسارات المخصصة ومتابعة خط السير والتدخل السريع حال حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن نظام “الرد الواحد” أسهم بصورة كبيرة في القضاء على الزحام والتكدسات، بعدما أصبح لكل حاج حافلته ومقعده المحدد طوال رحلة التنقل بين المشاعر.

وأشار إلى أن البعثة المصرية حرصت، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على توفير أفضل سبل الراحة للحجاج، من خلال تجهيز المخيمات بالخيام المكيفة، وتخصيص حافلات حديثة ومكيفة، فضلًا عن توفير الوجبات والمرطبات بصورة مستمرة داخل المخيمات.

وفي الوقت ذاته، واصل الوعاظ المرافقون للبعثة المصرية تقديم التوعية الدينية والإرشادات للحجاج خلال أداء مناسك مزدلفة ورمي الجمرات، مع التأكيد على فضل أيام التشريق وأهمية الإكثار من الدعاء والاستغفار والعبادة خلالها، بما ساهم في تعزيز الأجواء الروحانية بين الحجاج.

وأعرب عدد من ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين عن ارتياحهم لمستوى التنظيم وسهولة التنقل بين المشاعر المقدسة، مؤكدين أن وضوح التعليمات والتواجد المستمر للمشرفين منحهم شعورًا بالطمأنينة، وساعدهم على التفرغ الكامل لأداء المناسك في أجواء يسودها الأمن والسكينة.





