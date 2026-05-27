قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تستدعي السفير الروسي على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا
سقوط عصابة سرقة كروت الفيزا من المواطنين بالمرج
271 ألف جنيه للخروف.. أزمة الأضاحي تكشف حجم الكارثة الزراعية في غزة
المواطنون يتوافدون على الحدائق والمتنزهات للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك
"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق
الصحة: إلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بتطهير وسائل نقل الحجاج
امتلاء المسجد الحرام بالحجاج أثناء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة | صور
«كاش أواي» من البنك الأهلي.. بديل ذكي لـ ATM في الإجازات والأعياد
الحجاج يتوافدون على منى لاستكمال مناسك الحج.. رئيس البعثة: عملية التفويج تمت بيسر
استشهاد 5 أشخاص و إصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم
بث مباشر.. حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يتقدم بطلب للمحكمة لتأجيل شهادته بحجة انشغاله

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

قدم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا إلى هيئة محكمة القدس الجزئية لتأجيل شهادته في محاكمته الجنائية، بعد ساعات من موافقة المحكمة على تقليص جلسة الاستماع إلى ساعتين.

وجاء في الطلب، الذي قدم قبل وقت قصير من موعد مثول نتنياهو للإدلاء بشهادته، أن رئيس الوزراء كان مشغولا حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بـ"شؤون دبلوماسية وأمنية"، وأن لديه جدول أعمال مبكرا يوم الأربعاء تم وصفه بالفعل للقضاة.

وأبلغت محامية نتنياهو، نوعا ميلشتاين، المحكمة أنه إذا لزم الأمر، يمكن لرئيس موظفي نتنياهو الحضور إلى محكمة تل أبيب الجزئية، أو أي مكان آخر تأمر به القضاة، لشرح الأمر بمزيد من التفصيل.


 

من جانبها، لم توافق النيابة العامة على الطلب، لكنها قالت إنها لا تستطيع الرد بشكل مناسب لأنه لم يتم إطلاعها على الأسباب الكامنة وراءه. وأوضحت النيابة: "نظرا لعدم تقديم أسباب الطلب، لا تستطيع النيابة العامة تقديم موقف فيما يتعلق بمبرر الطلب".


 

وبناءً عليه، أمرت القاضية الرئيسية ريفكا فريدمان-فيلدمان التي تنظر القضية مع القضاة موشيه بار-عام، وعوديد شاحام، دفاع نتنياهو بتقديم أسباب مفصلة إلى المحكمة والدولة بحلول الساعة العاشرة صباحاً مع إمكانية نقل الأسباب في ظرف مختوم إذا لزم الأمر.

كما أعلنت الهيئة القضائية أن الجلسة لن تبدأ في الساعة التاسعة صباحا كما كان مخططا، وأنه سيتم إصدار قرار بشأن ما إذا كان سيتم عقدها في وقت لاحق من يوم الأربعاء فقط بعد تلقي التوضيحات المطلوبة.

بنيامين نتنياهو محكمة القدس الجزئية المحكمة جلسة الاستماع الهيئة القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

منتخب مصر

البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

محمد صلاح

أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

بالصور

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟.. أسباب مفاجئة وراء الخمول بعد وجبات العيد

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد