محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 121 محضراً تموينياً للمخالفين إجازة عيد الأضحى

مروة فاضل

أكد اللواء عمرو الغريب  محافظ المنوفية على استمرار  شن الأجهزة التنفيذية  والرقابية الحملات التفتيشية  المفاجئة  خلال إجازة عيد الأضحى والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق. 

 حيث أسفرت الحملات عن تحرير 121 محضراً تموينياً بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأفاد المحاسب أسامة عز الدين  مدير مديرية  التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، بأنه تم اليوم الجمعة  شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق والمخابز بنطاق المحافظة ، وتنوعت المحاضر ما بين 73 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و48 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، فيما تم ضبط كميات من اللحوم ومصنعاتها المختلفة بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم المجمدة بناحية بندر بركة السبع  مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ، مؤكداً علي استمرار تواصل شن الحملات الرقابية المفاجئة بصفة دورية لتطهير المحلات و الأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ، فضلاً عن تلقي الشكاوي والبلاغات من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات التابعة والتعامل الفوري معها .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط وملاحقة المتلاعبين ، مؤكداً على أنه لن يسمح بالتهاون مع أي محاولات خارج الأطر القانونية المحددة من شأنها استغلال المواطنين تحقيقا للصالح العام.

