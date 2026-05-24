الجيش السوداني يعلن تطهير منطقة البركة بإقليم النيل الأزرق بالكامل

أعلنت القوات المسلحة السودانية نجاحها في تنفيذ عمليات عسكرية حاسمة أدت إلى تطهير كامل منطقة البركة الواقعة على تخوم مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق.

وقالت القوات المسلحة في بيان رسمي إن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة حققت تقدما ميدانيا مهما، حيث تمكنت من دحر عناصر الدعم السريع وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكدت أنها تمكنت من تدمير واستلام عدد من المعدات العسكرية، كما ألحقت خسائر بالقوات المتمردة التابعة لجوزيف توكا الحليفة للدعم السريع.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة تهدف إلى "تطهير كل شبر دنسه التمرد" وتعزيز الأمن والاستقرار في الحدود الشرقية لإقليم النيل الأزرق، وحماية المواطنين من عمليات التهريب وتجارة البشر التي تنشط في المنطقة.

وتدور في السودان منذ أبريل 2023 حرب ضارية بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.