مران بدني صباحي لمنتخب الشباب

واصل منتخبنا الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، استعداداته المكثفة، خلال معسكره الحالي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني الموضوع للفترة المقبلة.

تدريب صباحي

وأدى لاعبو المنتخب تدريبًا صباحيًا داخل صالة “الجيم”، تحت إشراف الدكتور قاسم قدري، مخطط الأحمال، حيث ركز المران على الجوانب البدنية والاستشفائية ورفع معدلات اللياقة، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

تدريب مسائي

ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب تدريبًا مسائيًا في تمام السادسة مساءً، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، على أن يشهد المران تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، التي يسعى الجهاز الفني لتحفيظها للاعبين خلال المعسكر الحالي، استعداداً لمباراتي عمان الوديتين يومى 14 و17 مايو الحالي.