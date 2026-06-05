متعب يكشف عن سر حب جماهير الأهلي له

أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أنه تلقى عرض احتراف بمقابل مادي مغري عام 2008 من بريستول سيتي في إنجلترا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: “اتفقت وخلصت كل حاجة واتصورت بالتيشيرت كمان، والفريق كان المفروض هيعمل معسكر في البرتغال والمدرب عايزني أوصل المعسكر معاهم، وأنا هنا كان عندي ماتش مع الأهلي قصاد الزمالك في دوري الأبطال كمان 3 أيام، وكان الحضري لسه ماشي من الأهلي والدنيا مش كويسة فمحبتش أمشي قبل ماتش زي ده وقلتله هخلص الماتش وأبقى أجي المعسكر، وقتها المدرب رفض وأنا أصريت ألعب الماتش حتى لو الموضوع مش هيكمل وفعلا لعبت الماتش والموضوع مكملش”.

وتابع: “أنا حافظت على حب جمهور الأهلي ليا عن إني أخد فلوس زيادة في أي نادي تاني وقررت اعتزل بدري، وبشوف الحب ده من الجمهور لحد النهارده في أي ماتش أنا موجود في الملعب فيه حتى لو محلل ودي أكتر حاجة بتفرحني وبتأكدلي إن قراري كان صح وبحمد ربنا إن الناس قدرت المجهود والتاريخ اللي الواحد عمله وتعب فيه جوا النادي الأهلي والتضحيات اللي الواحد عملها عشان النادي والجمهور وبالمناسبة الجمهور كمان عمل تضحيات عشان النادي ده وعشان اللعيبة فهي علاقة مشتركة وبتكون من اجمل اللحظات بالنسبالي لما جمهور الاهلي يناديني رغم اني معتزل من 8 سنين”.