سيف زاهر: الأهلي اعتاد على رحيل وعودة نجومه ووليد صلاح أي مكان يتمناه

علق الإعلامي سيف زاهر على رحيل وليد صلاح الدين عن النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأمر لا يمثل أي أزمة داخل القلعة الحمراء، في ظل سياسة النادي التي اعتادت على رحيل وعودة العديد من الأسماء الكبيرة عبر السنوات.

وقال سيف زاهر خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب ON»: «رحيل وليد صلاح الدين من الأهلي مفيهوش مشكلة، مشي خالد بيبو ورجع، ومشي هشام حنفي ورجع، وسيد عبدالحفيظ، وحتى وائل جمعة مشي ورجع، وهي دي سنة الحياة واللي دايمًا عودنا الأهلي عليها».

وأضاف: «أي مكان يتمنى وجود وليد صلاح الدين فيه، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة».