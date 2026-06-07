صدمة في معسكر إسبانيا.. رودري يسقط مصابا بعد تدخل قوي من جافي قبل المونديال

شهد مران منتخب إسبانيا، صباح اليوم الأحد، حالة من القلق بعد تعرض لاعب الوسط رودري لإصابة خلال الحصة التدريبية، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة بيرو الودية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

ويواصل المنتخب الإسباني تحضيراته للمونديال المرتقب، حيث من المقرر أن يلتقي منتخب بيرو فجر الثلاثاء المقبل في مباراة ودية ضمن البرنامج الإعدادي للبطولة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شهدت التدريبات عودة تدريجية لكل من لامين يامال ونيكو ويليامز بعد تعافيهما من الإصابة، حيث شاركا في عمليات الإحماء وبعض الفقرات التدريبية، قبل أن يكتفيا بالمتابعة من خارج الملعب خلال الجزء الأكثر قوة من المران لتجنب أي انتكاسة.

إصابة قوية فى التدريبات

وأوضحت الصحيفة، أن التدريبات شهدت احتكاكًا قويًا بين جافي ورودري أثناء التنافس على إحدى الكرات، بعدما تدخل لاعب برشلونة بقوة أكبر من اللازم، ليتعرض نجم مانشستر سيتي لاصطدام بالقرب من كاحله الأيمن.

وسقط رودري على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة وسط حالة من القلق داخل المعسكر الإسباني، قبل أن يتوجه إليه جافي للاطمئنان عليه وتقديم اعتذاره بعد التدخل القوي، وهو ما تقبله لاعب الوسط الإسباني سريعًا، لتنتهي الواقعة دون أي توتر بين اللاعبين.