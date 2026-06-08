قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي
التفاح على الأسفلت.. انقلاب سيارة نقل بسبب الشبورة بالبحيرة
لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي
حكم عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص ميت.. الإفتاء توضح
استنفار إقليمي بعد الهجوم على إيران.. السعودية تفعل الإنذار المبكر والاحتلال يرصد صاروخا من اليمن
بعثة منتخب مصر تصل إلى سبوكين لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمونديال
عملية محدودة النطاق.. أمريكا تقلل من حجم الهجوم الإسرائيلي على إيران
في الساعات الأولى من الصباح.. الشبورة تحجب الرؤية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي| صور
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-6-2026
شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم
الحرس الثوري: إسرائيل شنت هجمات على أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ تطلق من الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

واصلت أسعار العملات العربية تراجعها، وسجل سعر الدينار الكويتي الأعلي قيمة عربيا وعالميا  انخفاضا بنحو 29 قرشا بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية، في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 8 يونيو  2026، في البنك الأهلي وفقاً لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 8 يونيو 2026:
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-6-2026:
سعر الشراء: 163.67 جنيه.
سعر البيع: 169 جنيه.

سجّل الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-6-2026:
سعر الشراء: 13.75 جنيه.
سعر البيع: 13.81 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-6-2026:
سعر الشراء: 14.08 جنيه.
سعر البيع: 14.12 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-6-2026:
سعر الشراء:135.15 جنيه
سعر البيع :137.58 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-6-2026:
سعر الشراء: 13.13 جنيه.
سعر البيع: 14.26 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-6-2026:
سعر الشراء: 72.17 جنيه.
سعر البيع: 73.26 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 8-6-2026:
سعر الشراء: 132.45 جنيه.
سعر البيع: 134.73 جنيه.
 

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

أسعار العملات العربية الريال السعودي سعر الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

صلاح

لوفرين يفتح النار على سلوت بسبب محمد صلاح

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

ترشيحاتنا

غادة عادل

غادة عادل لـ رامز جلال: ممكن ما تعملش فيا مقلب تاني؟

نشأت الديهي

قرار حاسم على الهواء.. الديهي: لن يظهر أي ضيف دون التحقق من كارنيه نقابته

تنظيم الإخوان

كاتب: استخبارات ألمانيا تربطها علاقات ممتدة مع الإخوان.. وتحولات أمنية منذ 2015

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد