كريستال بالاس يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على شاختار الأوكراني

نجح فريق كريستال بالاس الإنجليزي في التأهل إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فريق شاختار الأوكراني بنتيجة 2-1، في إياب الدور نصف النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي حيث ستقام المباراة على ملعب «سيلهرست بارك».

سجل هدفي كريستال بالاس كل من بيدرو هنريكي إسماعيلا سار في الدقيقتين 25 و52 من عمر اللقاء،وسجل هدف شاختار اللاعب إيجينالدو دي سوزا ليموس في الدقيقة 34 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة حسم كريستال بالاس التأهل للمباراة النهائية بمجموعة اللقائين بنتيجة 5-2، ليواجه فريق رايو فاليكانو الفائز على فريق ستراسبورج الفرنسي.

تشكيل الفريقين

كشف الجهاز الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي عن التشكيل الرسمي لمواجهة شاختار الأوكراني في إياب الدور نصف النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي على ملعب «سيلهرست بارك».

تشكيل كريستال بالاس ضد شاختار



تشكيل شاختار

لم تكن رحلة كريستال بالاس الأوروبية سهلة بل شهدت تحديات عديدة أظهرت شخصية الفريق وقدرته على التكيف حيث واجه صعوبات في مرحلة الدوري باكتفائه بثلاثة انتصارات من أصل ست مباريات لينهي مشواره في المركز العاشر ويضطر لخوض الملحق عوضًا عن التأهل المباشر إلى دور الـ16.

الملحق الأوروبي

وفي الملحق، نجح الفريق الإنجليزي في تجاوز زرينيسكي موستار بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين ليبدأ بعدها في استعادة الثقة مع دخول الأدوار الإقصائية حيث اصطدم في ثمن النهائي بمنافس قوي هو آيك لارنكا واحتاج إلى وقت إضافي لحسم التأهل بنتيجة 2-1 في مواجهة أظهرت صلابته وقدرته على الصمود تحت الضغط.

أما في ربع النهائي، فقدّم كريستال بالاس عرضًا هجوميًا مميزًا أطاح خلاله بفريق فيورنتينا بنتيجة 4-2 في واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم وسط أجواء احتفالية عكست حجم الإنجاز الذي تحقق.