التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس وشاختار بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي كريستال بالاس الإنجليزي وشاختار الأوكراني وتشير النتيجة للتعادل الإيجابي 1-1، في إياب الدور نصف النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي حيث ستقام المباراة على ملعب «سيلهرست بارك».

وسجل هدف كريستال بالاس اللاعب بيدرو هنريكي في الدقيقة 25 بالخطأ في مرماه،وسجل هدف شاختار اللاعب إيجينالدو دي سوزا ليموس في الدقيقة 34 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

كشف الجهاز الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي عن التشكيل الرسمي لمواجهة شاختار الأوكراني في إياب الدور نصف النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي حيث ستقام المباراة على ملعب «سيلهرست بارك».

تشكيل كريستال بالاس ضد شاختار



تشكيل شاختار

لقاء الذهاب

يضع كريستال بالاس قدمًا في المباراة النهائية المقررة في مدينة «لايبزيج» الألمانية يوم 27 مايو المقبل حيث يكفيه الفوز أو التعادل في مباراة اليوم بعد أن حقق انتصارًا مهمًا على شاختار بنتيجة 3 – 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي.

لم تكن رحلة كريستال بالاس الأوروبية سهلة بل شهدت تحديات عديدة أظهرت شخصية الفريق وقدرته على التكيف حيث واجه صعوبات في مرحلة الدوري باكتفائه بثلاثة انتصارات من أصل ست مباريات لينهي مشواره في المركز العاشر ويضطر لخوض الملحق عوضًا عن التأهل المباشر إلى دور الـ16.

الملحق الأوروبي

وفي الملحق، نجح الفريق الإنجليزي في تجاوز زرينيسكي موستار بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين ليبدأ بعدها في استعادة الثقة مع دخول الأدوار الإقصائية حيث اصطدم في ثمن النهائي بمنافس قوي هو آيك لارنكا واحتاج إلى وقت إضافي لحسم التأهل بنتيجة 2-1 في مواجهة أظهرت صلابته وقدرته على الصمود تحت الضغط.

أما في ربع النهائي، فقدّم كريستال بالاس عرضًا هجوميًا مميزًا أطاح خلاله بفريق فيورنتينا بنتيجة 4-2 في واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم وسط أجواء احتفالية عكست حجم الإنجاز الذي تحقق.