تشكيل رايو فاليكانو وستراسبورج في نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن مدربا فريقي رايو فاليكانو الإسباني وستراسبورج الفرنسي تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، في إسبانيا، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل رايو فاليكانو ضد ستراسبورج

تشكيل ستراسبورج أمام رايو فاليكانو

تأهل ستراسبورج ورايو فاليكانو لنصف النهائي

وتأهل فريق ستراسبورج إلى نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على نظيره ماينز برباعية نظيفة في إياب ربع نهائي المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بخسارة ستراسبورج في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء ليتأهل بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.

بينما حجز رايو فاليكانو مقعده في نصف النهائي رغم خسارته أمام آيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-1 إيابًا.

واستفاد الفريق الإسباني من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة، قبل أن يسجل إيسي بالازون هدفًا حاسمًا في الدقيقة 60 أنهى به آمال الفريق اليوناني في العودة.

ويعد هذا التأهل هو الأول في تاريخ رايو فاليكانو إلى نصف نهائي بطولة أوروبية.