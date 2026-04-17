شاختار دونيتسك يبلغ نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

نجح فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب تفوقه على ألكمار الهولندي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفرض شاختار التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في لقاء الإياب الذي أُقيم في هولندا، مستفيدًا من فوزه الكبير ذهابًا بثلاثية نظيفة، ليحسم بطاقة التأهل عن جدارة.

ويواصل المدرب أردا توران كتابة بداية مميزة في مسيرته التدريبية، حيث قاد الفريق الأوكراني إلى نصف النهائي في موسمه الأول على رأس الجهاز الفني، في إنجاز لافت يعكس نجاحه السريع خارج تركيا.

ويمثل هذا التأهل خطوة مهمة في مسيرة شاختار القارية، إذ يقترب من تكرار إنجازه السابق عندما بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020، بينما يسعى هذه المرة للوصول إلى النهائي.

ويخوض توران أولى تجاربه التدريبية خارج بلاده، بعقد يمتد حتى صيف 2027، بعد فترة ناجحة مع أيوب سبور التركي، حيث قاده للصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ثم تحقيق مركز متقدم في موسمه الأول.

ومن المنتظر أن يواجه شاختار في نصف النهائي الفائز من مواجهة كريستال بالاس وفيورنتينا، حيث يمتلك الفريق الإنجليزي أفضلية كبيرة بعد فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.