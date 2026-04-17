جلسة تحفيزية من معتمد جمال قبل مواجهة بلوزداد

كشف الإعلامي جمال الغندور عن كواليس مهمة داخل نادي الزمالك، حيث عقد المدير الفني معتمد جمال جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص المدير الفني خلال هذه الجلسة على رفع الروح المعنوية للاعبين، مؤكدًا لهم أهمية تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

تركيز على الجانب الدفاعي

ووفقًا لما تم الكشف عنه، أولى معتمد جمال اهتمامًا كبيرًا بالخط الدفاعي للفريق، حيث عقد جلسة منفصلة مع ثلاثي الدفاع محمود حمدي “الونش”، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل. وجاء ذلك في ظل إدراك الجهاز الفني لأهمية الانضباط الدفاعي في مثل هذه المباريات الحاسمة، التي لا تحتمل أي أخطاء قد تكلف الفريق الكثير.

تعليمات صارمة لتفادي الأخطاء

وخلال الجلسة، شدد المدير الفني على ضرورة التركيز الشديد طوال أحداث اللقاء، مطالبًا اللاعبين باليقظة التامة والتعامل بحذر مع هجمات الفريق الجزائري. كما أكد على أهمية تقليل الأخطاء الفردية، خاصة في المناطق الخطرة، والتي قد يستغلها المنافس لقلب مجريات المباراة.

رسائل الثقة والدعم للاعبين

لم تقتصر الجلسة على التعليمات الفنية فقط، بل حرص معتمد جمال على توجيه رسائل دعم وثقة للاعبين، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدراتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة. وأكد لهم أن الالتزام بالخطة وتنفيذ التعليمات بدقة سيكون مفتاح العبور إلى النهائي.

الزمالك يستهدف النهائي الإفريقي

يدخل الزمالك هذه المباراة بطموح كبير للوصول إلى نهائي البطولة القارية، في ظل رغبة النادي في استعادة الأمجاد الإفريقية. وتُعد مواجهة شباب بلوزداد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط وتحقيق النتائج الإيجابية في المواعيد الكبرى.