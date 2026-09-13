موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «المحلة» معقل زعيم الفلاحين المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في مباراة يسعى خلالها الزمالك إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.



الزمالك يبحث عن الفوز أمام غزل المحلة

ويأمل الزمالك في استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها عقب الفوز على بطل جيبوتي، من أجل تحقيق الانتصار أمام غزل المحلة ومواصلة مشواره بقوة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمثل مواجهة غزل المحلة اختبارًا جديدًا للفريق الأبيض، خاصة أن المباراة تقام خارج ملعبه، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهير زعيم الفلاحين.



