حضري لأطفالك في اللانش بوكس أصابع الكوكيز اللذيذة

أصابع الكوكيز من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأطفالك في لانش بوكس المدرسة بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أصابع الكوكيز في البيت بمذاق لا يقاوم.

مقادير أصابع الكوكيز



● 100 جرام زبدة طرية

● ½ كوب سكر بنى

● ¼ كوب سكر ابيض

● بيضة

● معلقة صغيرة فانيليا

● كوب ونصف دقيق

● ½ معلقة صغيرة بيكنج صودا

● ¼ معلقة صغيرة بيكنج بودر

● رشة ملح

● كوب شوكليت شيبس

للتزين

● صوص شوكولاته



طريقة تحضير أصابع الكوكيز



فى الكبة تضاف الزبدة مع السكر وتخلط .

يضاف البيض والفانيليا .

يخلط الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج بودر والملح .

تضاف المقادير الجافة مع المقادير السائلة والشوكليت شيبس وتقلب .

يشكل العجين على شكل اصابع طويلة وتخبز بالفرن وتزين بالشوكولاته وتقدم