رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم ومدير تعليم بني سويف يتابعان انتظام الدراسة بمدارس الفشن

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، أجرى الدكتور وليد الفخراني، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة الفشن التعليمية؛ لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الانضباط وجاهزية المدارس.

وشملت الجولة مدارس الفشن الثانوية، والفشن الإعدادية بنين، والسلام الإعدادية، والفشن الإعدادية بنات، حيث تابع رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية انتظام اليوم الدراسي، وانضباط الطلاب والمعلمين، وانتظام العمل داخل الفصول، ومدى توافر التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بكفاءة.

وأكد الدكتور عصام عمارة أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الدراسة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنضبطة، ويضع مصلحة الطالب في مقدمة أولويات العمل.

رافقهما خلال الجولة الدكتورة نوران فاروق، من الإدارة العامة للتفتيش بمكتب معالي الوزير، والأستاذ محمد صلاح، وكيل المديرية، والأستاذ محمد رمضان، مدير إدارة الفشن التعليمية، والأستاذ ماجد أبو سيف، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، والأستاذ عادل حمودة، مدير إدارة الإحصاء.



