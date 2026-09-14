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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

2930 خدمة مجانية.. صحة بني سويف تنظم قافلة طبية بقرية البلهاسي بسمسطا

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية البلهاسي بمركز سمسطا يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في إطار سياسة القوافل العلاجية للوصول بالخدمة الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة.

وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وتحت إشراف مباشر من الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن القافلة استهدفت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي القرية والمناطق المحيطة، من خلال عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والعظام، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 903 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان.

وشملت خدمات القافلة إجراء 48 تحليل دم و218 تحليل طفيليات، وإجراء موجات فوق صوتية لـ62 حالة، إلى جانب تحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، فيما لم يتم تحويل أي حالات لإعداد تقارير طبية أو للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات الصحية، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية.

وفي إطار جهود الكشف المبكر والوقاية، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ262 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة لأهالي القرية إلى 2930 خدمة طبية.

وأكد الدكتور هاني جميعة استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، خاصة المناطق النائية والأكثر احتياجًا، بما يسهم في إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، ودعم جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ونفذ القافلة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي، منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسئول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج، المسئول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج، مسئول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي، مسئول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

بني سويف قافلة طبية سمسطا

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