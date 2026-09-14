محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع ومنافذ بيع الخضروات بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، وعددًا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة، وأكد ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، يرافقه علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، ليس في المنصورة فحسب، بل في مختلف مراكز ومدن المحافظة، للتيسير على المواطنين في الحصول على مستلزماتهم الغذائية.

و التقى المحافظ بالمواطنين، واستمع إليهم، وأكد لهم أن السلع المختلفة المعروضة بالمنافذ تباع بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 15%، وناشدهم بالإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو جودة السلع من قبل المنافذ، أو الامتناع عن إعطاء فاتورة بيع إلكترونية توضح أسعار السلع التي تم شراؤها.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف أعمال الرقابة على كافة منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، ومراجعة يومية للأسعار وجودة السلع، والتأكد من الالتزام بأسعار الشاشة.