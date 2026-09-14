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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مدينة طلخا وتدعيم شوارع المدينة بعدد إضافي من صناديق جمع القمامة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدينة طلخا، لمتابعة حالة الإشغالات ومستوى النظافة العامة بعدد من الشوارع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأداء الميداني، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى اللائق، رافقه خلال الجولة اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.

و وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طلخا بضرورة استمرار تكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، للحفاظ على المستوى الحضاري للشوارع، خاصة شارع البحر الأعظم وشارع الفجر المتفرع منه وكافة الشوارع الجانبية .

كما كلف محافظ الدقهلية،  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع رئيس المدينة لدعم الشوارع بعدد إضافي من صناديق جمع القمامة ورفع أي تجمعات ومخلفات الهدم والبناء، وشن حملات يومية للتصدي للنباشين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدهم، فضلًا عن شن حملة ضد الكلاب الضالة بشوارع المدينة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد  مرزوق أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والانضباط بالشوارع، مشيرًا إلى أن الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير وتحسين للمرافق والخدمات يتطلب تعاون الجميع، وأن المواطن شريك أساسي في تحقيق المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بعدم إشغال الأرصفة والشوارع، وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك حضاري يعكس وعي المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات تؤثر على المظهر العام أو تعوق حركة المواطنين.

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