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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالدقهلية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من شخصين لقيامهما بسرقة دراجته النارية حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة طلخا بالدقهلية وسابقة قيامهما بسرقة دراجات نارية من ذات المنطقة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة طلخا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة دراجته النارية ملكه "سارية التراخيص" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة المركز.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة المركز) ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية “المستولى عليها”، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين عدم اشتراك آخرين معه فى ارتكاب الواقعة أو سابقة قيامه بسرقة دراجات نارية من ذات المنطقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى طلخا

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