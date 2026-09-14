الدقهلية.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري شرنقاش

أصيب 5 أشخاص، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري شرنقاش بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام ملاكى بالرصيف أعلى كوبرى شرنقاش

انتقل ضباط المباحث تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

و هم:فكرية السيد عوض، 65 عامًا، مقيمة بدر بمحافظة البحيرة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

آلاء حمدي عوض الله عبد العاطي، 20 عامًا، مقيمة دكرنس، اشتباه كسر بفقرات الرقبة.

أحمد حمدي عوض الله عبد العاطي، 29 عامًا، مقيم دكرنس، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالعمود الفقري.

كما اصيبت سعاد ماهر شعبان، 54 عامًا، مقيمة دكرنس، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وحمدي عوض الله عبد العاطي، 59 عامًا، من دكرنس، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة.