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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تتوقع آثارا محدودة قصيرة الأجل على إمدادات النفط الخام المحلية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
أ ش أ

أفادت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم /الإثنين/ بأنها تتوقع آثارا محدودة قصيرة الأجل على إمدادات النفط الخام المحلية، عقب إغلاق خط أنابيب النفط "شرق-غرب" السعودي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية عقدت اجتماعا طارئا اليوم مع شركات تكرير النفط المحلية ترأسه نائب الوزير مون شين-هاك لمراجعة إمدادات النفط الخام وحركة ناقلات النفط وتدابير الاستجابة.

وتعهدت الحكومة الكورية الجنوبية بمراقبة الوضع عن كثب ودعم استخدام مسارات بديلة، واستخدام برنامج "مبادلة احتياطات النفط الخام" لمعالجة أي اضطرابات محتملة في الإمداد.

وأوضحت المصافي الكورية الجنوبية أنه من غير المرجح أن تواجه الإمدادات المحلية أي اضطرابات على المدى القريب، مشيرين إلى أن واردات النفط الخام خلال يوليو-أغسطس الماضي، تجاوزت ضعف مستويات العام الماضي وأنه تم تأمين أكثر من 90% من احتياجات شهري سبتمبر وأكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف خط أنابيب النفط "شرق-غرب" في منطقتي "الرياض والمدينة المنورة" احترازيا إثر تعرضه يوم /الخميس/ الماضي لعدة استهدافات، نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار المادية.

الحكومة الكورية الجنوبية النفط الخام الإمدادات المحلية

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