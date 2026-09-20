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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو العينين للعمل الاجتماعي تختتم مشاركتها في قوافل «إيد واحدة» بأسوان.. شاهد

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين
محمد عبد الفتاح

اختتمت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي مشاركتها في قوافل «إيد واحدة» بمحافظات الصعيد، من خلال القافلة الشاملة التي انطلقت بقرية الكوبانية بمركز أسوان، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومحافظة أسوان.

وشاركت المؤسسة، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وإشراف  سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في القوافل التي جابت محافظات الصعيد، وقدمت خلالها آلاف الكراتين الغذائية وشنط المدارس والأدوات المدرسية وعلب حلوى المولد، إلى جانب لعب وهدايا الأطفال، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة على الأطفال.

مؤسسة أبو العينين

وتأتي مشاركة مؤسسة أبو العينين في إطار دورها المستمر في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، والوصول بالمساعدات والخدمات إلى القرى والمناطق الأولى بالرعاية، ضمن جهود التحالف الوطني لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وتقدم القافلة لأهالي قرية الكوبانية حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والغذائية والاجتماعية، إلى جانب برامج التوعية والأنشطة الثقافية والترفيهية، بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتعد قافلة أسوان المحطة الأخيرة في مسار قوافل «إيد واحدة» بالصعيد، بعد محطات متتالية شملت محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وصولًا إلى أسوان.

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