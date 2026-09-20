محافظ أسوان يستقبل السفيرة نبيلة مكرم لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك، وتعزيز جهود العمل الأهلى والتنموى لخدمة المواطنين بالمناطق والفئات المستهدفة بالمحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 ، إنطلقت اليوم فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة “ أيد واحدة ” .

وشهد اللقاء حضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور حاتم متولى نائب رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، فضلاً عن عمرو مجدى مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، ولؤى حسين الطحطاوى مسئول فروع التحالف بالمحافظات ، وولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية .

المحافظ يشيد بجهود التحالف الوطنى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور المحورى الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وما يقدمه من جهود متكاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات.. دعم إجتماعى وغذائى للحالات الأولى بالرعاية

وتتضمن فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة تنفيذ عدد من القوافل المتكاملة، التى تقدم حزمة متنوعة من الخدمات والمساعدات، تشمل الحماية الإجتماعية والدعم الغذائى، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية، فضلاً عن تقديم المساعدات للغارمين والغارمات والحالات الإنسانية، بما يساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

13 مؤسسة وطنية تشارك فى القوافل.. خدمات طبية وتمكين إقتصادى وتنمية للمهارات

وتتضمن القوافل المستهدفة مشاركة نحو 13 مؤسسة وطنية، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين، تشمل الخدمات الطبية والعلاجية بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب تنفيذ برامج التنمية والتمكين الإقتصادى، وتنمية المهارات والتدريب على الحرف اليدوية وريادة الأعمال وبناء القدرات، بما يساهم فى دعم الأسر المستهدفة، وتحسين أوضاعها الإقتصادية، وتعزيز قدرتها على توفير مصادر دخل مستدامة .

دعم التعليم والتوعية والأنشطة المجتمعية.. تكامل لخدمة المواطنين بالمناطق المستهدفة

كما تشمل فعاليات المبادرة دعم العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين، وتنظيم عدد من الكرنفالات والإحتفالات والأنشطة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للتوعية فى العديد من المجالات الحياتية، بما يحقق التكامل بين الجوانب الإجتماعية والصحية والتعليمية والإقتصادية، ويعزز من أثر المبادرة فى خدمة المواطنين بالمناطق المستهدفة .

تبادل الدروع

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين المهندس عمرو لاشين، والسفيرة نبيلة مكرم تأكيداً على روح التكامل المشترك بين الجانبين.