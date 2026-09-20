محافظ أسوان والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان ختام المرحلة الثالثة من قوافل «إيد واحدة» الشاملة بالكوبانية

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، يرافقه السفيرة نبيلة مكرم الرئيس التنفيذى للأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ختام فعاليات المرحلة الثالثة من قوافل «إيد واحدة» الشاملة، والتى استهدفت محافظات الصعيد، من خلال قافلة شاملة بقرية الكوبانية بمركز أسوان، استفاد من خدماتها أكثر من 23 ألف مواطن، وذلك بالتعاون بين محافظة أسوان والهيئة العامة للرعاية الصحية.

في ضوء جهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، بما يساهم فى توسيع نطاق الخدمات المقدمة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وجاءت القافلة فى ختام مسار خط الصعيد، بعد محطات متتالية بدأت من الفيوم، مروراً ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وصولاً إلى أسوان، وبمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بما يعكس تكامل الجهود لتقديم خدمات متنوعة ومباشرة للمواطنين بالمناطق المستهدفة.



دعم غذائى ومساعدات أساسية.. 3,970 مساعدة غذائية و3 آلاف قطعة ملابس و1,700 شنطة مدرسية.

وتضمنت فعاليات القافلة تقديم حزمة من المساعدات الغذائية والأساسية للأسر المستهدفة، بإجمالى 3,970 مساعدة غذائية، شملت توزيع 2,270 كرتونة مواد غذائية، و1,300 كارت شراء، و400 طرد غذائى، بالإضافة إلى توزيع 300 كجم من اللحوم الطازجة و500 علبة من حلوى المولد، فضلاً عن توزيع 3 آلاف قطعة ملابس و1,700 شنطة مدرسية بمحتوياتها، بما يساهم فى تلبية جانب من الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية.

خدمات طبية وعلاجية متكاملة.. كشف مجانى ومبادرات رئاسية وأدوية وإستقبال طلبات الجراحات



وفى قطاع الرعاية الصحية، استفاد أهالى القرية والمناطق المستهدفة من خدمات الكشف والعلاج المجانى، وعيادات المبادرات الرئاسية والكشف المبكر، إلى جانب العيادات الطبية المتخصصة، وتوفير الأدوية اللازمة، فضلاً عن استقبال طلبات إجراء الجراحات والمتابعة الطبية للحالات، بما يدعم جهود توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

تمكين إقتصادى ودعم الحالات الإنسانية.. كراسى متحركة وأجهزة تعويضية وخدمات للغارمين والغارمات

كما شملت القافلة عدداً من الخدمات الاجتماعية والإنسانية، من خلال استقبال الحالات الإنسانية وطلبات الغارمين والغارمات، وتقديم خدمات التمكين الاقتصادى، إلى جانب توفير الكراسى المتحركة والأجهزة التعويضية للحالات المستحقة، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.

أنشطة توعوية وثقافية وترفيهية.. كرنفال للأطفال و350 لعبة والتعريف باللغات المصرية القديمة

وفى إطار الإهتمام بالجوانب التوعوية والثقافية والترفيهية، تم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة للأطفال، تضمنت إقامة كرنفال ترفيهى وتوزيع 350 لعبة، إلى جانب تنفيذ ورش للتوعية البيئية والزراعية، ومحاضرة تثقيفية حول اللغات المصرية القديمة وكتابة أسماء الحضور بالهيروغليفية، فضلاً عن توزيع كتيبات «سلسلة التراث الإنسانى للنشء والشباب»، بما يساهم فى تنمية الوعى والمعرفة لدى النشء والشباب.

200 متطوع يشاركون فى التنظيم.. تكامل ميدانى لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين

وشهدت فعاليات القافلة مشاركة نحو 200 متطوع فى أعمال التنظيم الميدانى، بما ساهم فى إنتظام تقديم الخدمات وتيسير استفادة المواطنين منها، وتعزيز التكامل بين مؤسسات التحالف الوطنى والجهات المشاركة، وصولاً إلى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

مرافقى المحافظة والتحالف لعينات المساعدات الغذائية والعينية

ورافق محافظ أسوان والرئيس التنفيذى للأمانة الفنية كل من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور حاتم متولى نائب رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، فضلاً عن عمرو مجدى مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، ولؤى حسين الطحطاوى مسئول فروع التحالف بالمحافظات ، وولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية .

