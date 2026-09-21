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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: نشر الوعي بالبرامج التأمينية لدعم أصحاب المشروعات وحماية استثماراتهم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بضرورة نشر الوعي بأهمية التأمين على المنشآت والعاملين بها، والتعريف بالبرامج التأمينية المتاحة، وتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة منها.

وذلك في إطار خطة المحافظة  لدعم القطاع التجاري والصناعي والاستثماري، وتعزيز أوجه الدعم المقدمة لأصحاب المشروعات والمنشآت التجارية والصناعية، والعمل على توفير سبل الحماية اللازمة لاستثماراتهم وممتلكاتهم.

محافظة سوهاج

وفي ذات السياق، قامت الغرفة التجارية بسوهاج بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتأمين بهدف تقديم قيمة مضافة لمجتمع الأعمال بالمحافظة، من خلال إتاحة مجموعة من الخدمات والتغطيات التأمينية لمنتسبي الغرفة والعاملين بها.

وبأسعار وبرامج مخصصة، بما يسهم في حماية ممتلكاتهم واستثماراتهم والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها منشآتهم.

وتتضمن التغطيات التأمينية المتاحة عددًا من المخاطر، من بينها أخطار الحريق والصواعق والانفجار والاشتغال الذاتي، والأخطار الطبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات والسيول، وأخطار اصطدام المركبات، وتسرب أو اندفاع المياه، وسقوط الطائرات أو أجزاء منها، والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية.

بالإضافة إلى أخطار السطو والسطو بالإكراه، فضلًا عن الأضرار المادية الناتجة عن أعمال رجال الإطفاء أثناء مكافحة الحرائق.

كما تشمل البرامج التأمين على السيارات، والتأمين ضد الحوادث الشخصية في حالات الوفاة والعجز الكلي، والتأمين الطبي، وفقًا للبرامج والاشتراطات التأمينية المتاحة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية قيام الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية المختلفة بدور توعوي في التعريف بهذه البرامج التأمينية، وحث أصحاب المشروعات والمنشآت التجارية والصناعية على التعرف على التغطيات المتاحة واختيار ما يتناسب مع طبيعة أنشطتهم.

بما يسهم في حماية استثماراتهم وممتلكاتهم والعاملين بها، وتعزيز استمرارية الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.

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