سوهاج.. 27 محضر مخالفات في حملة لرفع الإشغالات وضبط الأسواق ببرديس

وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

وذلك إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ماذا حدث؟

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، حملة مكبرة بقرية برديس استهدفت رفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والطرق، وتحقيق الانضباط العام، والرقابة على الأسواق والأسعار وسلامة السلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع التموين، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر مخالفة، شملت 10 محاضر إشغال طريق، و8 محاضر نظافة، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

بالإضافة إلى محضرين لعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الميدانية والرقابية بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات والمخالفات، ومواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار واحتكار السلع، وسرعة التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها، حرصًا على تحقيق الانضباط بالشارع وحماية حقوق المواطنين.