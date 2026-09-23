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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خصومات تصل لـ50%.. كيف تستفيد من الأوكازيون دون الوقوع في التخفيض الوهمي؟

الأوكازيون
الأوكازيون
البهى عمرو

أكد صلاح عامر، المتخصص في أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يمثل أحد أدوات تنشيط حركة التجارة الداخلية، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين، وفي الوقت نفسه مساعدة التجار على تصريف المخزون وتحريك المبيعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأوكازيون الصيفي عبارة عن تصفية موسمية تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تحقيق هدفين متوازنين، هما توفير السلع بأسعار منخفضة للمستهلكين، وتنشيط حركة البيع والشراء والتجارة الداخلية.

وأضاف أن المشاركة في الأوكازيون اختيارية للمحال والمنشآت التجارية، ولا تقتصر على الملابس فقط، وإنما تمتد إلى أنشطة مختلفة، مشيرًا إلى أن التخفيضات تتراوح بين 15% و50%.

وأشار إلى أن التخفيضات الحقيقية تسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية، وزيادة المنافسة بين المحال التجارية، ومحاولة كل منشأة جذب المستهلك، فضلًا عن تحريك المبيعات وتصريف المخزون، خاصة المنتجات الموسمية.

ولفت إلى أن الأوكازيون يحقق فائدة مزدوجة، إذ يحصل المستهلك على فرصة للشراء بسعر أقل، بينما يتمكن التاجر من تصريف المخزون وتحويله إلى سيولة وإعادة ضخها في دورة التجارة.

وعن آليات التأكد من جدية عروض الأوكازيون، أكد صلاح عامر أن الأجهزة الرقابية تتابع المحال المشاركة للتأكد من أن الخصومات حقيقية وليست وهمية.

وأوضح أن الرقابة تشمل جهاز حماية المستهلك ومأموري الضبط القضائي والإدارة العامة لشؤون التموين والتجارة الداخلية، من خلال المرور على المحال والتحقق من حقيقة الخصومات عبر فواتير الشراء أو الفواتير الضريبية، والتأكد من السعر السابق للمنتج.

التموين الأوكازيون وزارة التموين السلع صدى البلد

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