قطع المياه عن بعض مناطق الهرم.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن شارع العروبة وشارع الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، وحتى صباح يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بأقطار 150 مم و400 مم، وأعمال لحامات للخطوط بالشوارع الجانبية، وذلك بالتزامن مع أعمال جهاز تعمير القاهرة الكبرى لتطوير محور الإخلاص.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.