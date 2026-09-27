كل الاحتمالات واردة.. هاني حتحوت يكشف مصير حسام حسن بعد الأحداث الأخيرة

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مستمر في قيادة الفراعنة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المنتخب يستعد للسفر إلى جنوب السودان لخوض الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، عقب التعادل السلبي مع أنجولا في بداية المشوار.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»: «كل الاحتمالات واردة، ولكن هبدأ من النتيجة النهائية قبل ما نروح للاحتمالات القائمة: الكابتن حسام حسن هو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وهو المدير الفني اللي هيطلع على متن طائرة خاصة، يقود لاعبي المنتخب الوطني غدًا إلى جنوب السودان لمواجهة منتخب جنوب السودان».

وأضاف: «فله الدعم. مستائين، لكننا ندعمه»، موضحًا أن كرة القدم المصرية أثبتت على مدار السنوات أن استمرار المدير الفني لا يرتبط بالنتائج وحدها، وإنما بمجموعة من العوامل.

وتابع حتحوت: «كل مدرب بيكون ليه رصيد، كباية مليانة رصيد، بيزيد أحيانًا وبيقل في أحيان أخرى. لو فضل يزيد، فاستمراره مضمون. لو فضل يقل، يقل، يقل، يقل لحد درجة معينة، فاستمراره لم يعد مضمونًا».

وأوضح أن نتيجة مباراة جنوب السودان ستكون مؤثرة، خاصة بعد التعادل أمام أنجولا، إلى جانب الأداء والنتيجة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، وكذلك التصريحات المقبلة لحسام حسن، مشيرًا إلى أن التصريحات السابقة كان لها تأثير على حالة المدرب.

وأشار حتحوت إلى أن بعض النتائج والأحداث ساهمت في زيادة رصيد المدير الفني، قائلًا: «النتائج الرائعة في مونديال أمريكا، وإعادة الجمهور للمنتخب، وحالة الفرحة المصرية العامة، زودت الرصيد».

وفي المقابل، تحدث حتحوت عن عوامل قال إنها ساهمت في تراجع هذا الرصيد، من بينها التصريحات المتعلقة بعدد من اللاعبين، والدوري المصري، ومحمد الشناوي، إلى جانب ما تردد بشأن عقد المدير الفني ومحاولة إقالة بعض معاونيه، وكذلك الأزمات التي خرجت إلى وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن بيان النادي الأهلي الأخير كان من بين التطورات التي أثرت على المشهد المحيط بالمنتخب، في ظل الجدل الدائر حول تصريحات حسام حسن.

وشدد حتحوت في ختام حديثه على أن حسام حسن لا يزال المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا نقلًا عن مصدر مسؤول في اتحاد الكرة عدم وجود خطة حاليًا لما بعد حسام حسن.

وقال: «طبقًا لمصدر مسؤول في اتحاد الكرة، ما فيش بلان إيه، حتى بنقولها، عن ما بعد الكابتن حسام حسن. مدربنا حسام حسن، وبندعمه».