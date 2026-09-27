قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
قبل انتهاء المُهلة .. الضرائب العقارية تُعلن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية
حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا وإخلاء سكان المنطقة
تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون
إسبانيا لا تفوز فقط.. 5 أرقام تكشف كيف سقطت إنجلترا في ويمبلي
أغلبية ساحقة .. 112 دولة تؤيد قرار مصر لتطبيق ضمانات «الطاقة الذرية» على منشآت الشرق الأوسط | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل الاحتمالات واردة.. هاني حتحوت يكشف مصير حسام حسن بعد الأحداث الأخيرة

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مستمر في قيادة الفراعنة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المنتخب يستعد للسفر إلى جنوب السودان لخوض الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، عقب التعادل السلبي مع أنجولا في بداية المشوار.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»: «كل الاحتمالات واردة، ولكن هبدأ من النتيجة النهائية قبل ما نروح للاحتمالات القائمة: الكابتن حسام حسن هو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وهو المدير الفني اللي هيطلع على متن طائرة خاصة، يقود لاعبي المنتخب الوطني غدًا إلى جنوب السودان لمواجهة منتخب جنوب السودان».

وأضاف: «فله الدعم. مستائين، لكننا ندعمه»، موضحًا أن كرة القدم المصرية أثبتت على مدار السنوات أن استمرار المدير الفني لا يرتبط بالنتائج وحدها، وإنما بمجموعة من العوامل.

وتابع حتحوت: «كل مدرب بيكون ليه رصيد، كباية مليانة رصيد، بيزيد أحيانًا وبيقل في أحيان أخرى. لو فضل يزيد، فاستمراره مضمون. لو فضل يقل، يقل، يقل، يقل لحد درجة معينة، فاستمراره لم يعد مضمونًا».

وأوضح أن نتيجة مباراة جنوب السودان ستكون مؤثرة، خاصة بعد التعادل أمام أنجولا، إلى جانب الأداء والنتيجة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، وكذلك التصريحات المقبلة لحسام حسن، مشيرًا إلى أن التصريحات السابقة كان لها تأثير على حالة المدرب.

وأشار حتحوت إلى أن بعض النتائج والأحداث ساهمت في زيادة رصيد المدير الفني، قائلًا: «النتائج الرائعة في مونديال أمريكا، وإعادة الجمهور للمنتخب، وحالة الفرحة المصرية العامة، زودت الرصيد».

وفي المقابل، تحدث حتحوت عن عوامل قال إنها ساهمت في تراجع هذا الرصيد، من بينها التصريحات المتعلقة بعدد من اللاعبين، والدوري المصري، ومحمد الشناوي، إلى جانب ما تردد بشأن عقد المدير الفني ومحاولة إقالة بعض معاونيه، وكذلك الأزمات التي خرجت إلى وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن بيان النادي الأهلي الأخير كان من بين التطورات التي أثرت على المشهد المحيط بالمنتخب، في ظل الجدل الدائر حول تصريحات حسام حسن.

وشدد حتحوت في ختام حديثه على أن حسام حسن لا يزال المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا نقلًا عن مصدر مسؤول في اتحاد الكرة عدم وجود خطة حاليًا لما بعد حسام حسن.

وقال: «طبقًا لمصدر مسؤول في اتحاد الكرة، ما فيش بلان إيه، حتى بنقولها، عن ما بعد الكابتن حسام حسن. مدربنا حسام حسن، وبندعمه».

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منتخب جنوب السودان مباراة جنوب السودان محمد الشناوي النادي الأهلي تصريحات حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

دعاء لزوجي بالرزق الواسع

دعاء لزوجي بالرزق الواسع.. اللهم وسع في رزق زوجي وبارك في عمره وألبسه ثوب العافية

الجامع الأزهر

اليوم.. ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز عن حاسة البصر

علي جمعة

علي جمعة: محبَّتنا للنبي قائمة على معرفتنا به.. ولا تنزعها إساءة ولا تزعزعها شبهة

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد