ضبط المتهمين بالاعتداء على طالبة في بني سويف

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى على نجلتها بالضرب وإحداث إصابتها ومحاولة إختطافها حال سيرها بأحد الشوارع ببنى سويف .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 سبتمبر تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من نجلة القائمة على النشر (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (خالتها، 3 من أنجالها، وإحدى السيدات) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها وإتلاف هاتفها المحمول لوجود خلافات عائلية بينهم .

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (مقيمين بنطاق محافظتى "بنى سويف ، الجيزة")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ونفوا محاولتهم إختطافها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .