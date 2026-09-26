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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي، وذلك بدافع اعتقاده أنه تسبب في نقله من المدرسة لجلسة 29 سبتمبر للمرافعة.

 

تفاصيل القضية 

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي عامل على مدير إحدى المدارس بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أدى لوفاته بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعادي من الأهالي بتعدي عامل بالضرب باستخدام سلاح أبيض على مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم داخل المدرسة خالية من الطلاب، ما أدى لوفاته، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة عامل سابق بالمدرسة المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة لاعتقاده تسبب المجني عليه في ترك العمل بالمدرسة منذ 3 سنوات ونقله لمدرسة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة خفير على خلفية اتهامه بإنهاء حياة مدير مدرسة مدير مدرسة في المعادي

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