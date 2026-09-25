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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمين بإطلاق النيران على سائق توك توك في الطالبية

المتهمان ولقطة من الفيديو
المتهمان ولقطة من الفيديو
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتسبب في وفاة سائق مركبة «توك توك» بطلق ناري بمنطقة الطالبية في الجيزة، وذلك عقب كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة والد المجني عليه ومطالبته بضبط المتهم.

بدأت الواقعة بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يتهم آخر باستدراج نجله، وسرقة هاتفه المحمول ومركبة «التوك توك» الخاصة به بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية عليه، ما أدى إلى وفاته، مطالبًا الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 19 سبتمبر الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال سائق «توك توك» مصابًا بطلق ناري في الرأس، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتبين أنه نجل صاحب الاستغاثة المتداولة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان على علاقة صداقة بالمتهم وآخر، وتوجه برفقتهما مستقلين مركبة «التوك توك» قيادته إلى منطقة سكن أحد الأشخاص، بهدف التشاجر معه، على خلفية خلافات سابقة بين المتهم وأحد الأشخاص المطلوب التعدي عليه.

وأضافت التحريات أن المتهم أطلق أعيرة نارية في الهواء أمام محل سكن الشخص المستهدف، إلا أنهم اكتشفوا عدم وجوده، فغادروا المكان.

وأثناء سيرهم بمركبة «التوك توك»، أطلق المتهم عيارًا ناريًا من السلاح الذي كان بحوزته، إلا أن الطلقة خرجت بالخطأ داخل المركبة، واستقرت في رأس المجني عليه، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، قبل أن يلوذ المتهمان بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وفقًا لما توصلت إليه التحريات.

وبإرشادهما، تم ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة في الواقعة، والتحفظ عليها، وتحرر المحضر اللازم.

وبعرض المتهمين على جهات التحقيق، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحريات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

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