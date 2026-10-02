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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السائق هرب.. مصرع شخص صدمته سيارة طائشة أعلى الدائري الأوسطي بـ 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة طائشة على الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، بينما فر قائد السيارة من موقع الحادث قبل أن يتمكن رجال الشرطة من تحديد هويته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من قائدي السيارات بالعثور على جثة شخص ملقاة بجانب الطريق الدائري الأوسطي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، إثر تعرضه لحادث دهس من سيارة مجهولة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص مجهول الهوية، لا يحمل أي أوراق ثبوتية تكشف عن شخصيته.

وتبين أن المتوفى أصيب بكسور متفرقة ونزيف حاد بالجسد، نتيجة اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق، فيما فر قائدها هاربًا عقب وقوع الحادث.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وتتبع حركة السيارات أعلى الطريق، للتوصل إلى السيارة المتسببة في الواقعة وتحديد هوية قائدها وضبطه.

الدائري الأوسطي 6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر النجدة

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